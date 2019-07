Staselig da de 30. Hopsjødagan ble åpnet

Kultur

Ordfører Ole Haugen, tidligere ordfører Egil Hestnes, prost Kjell Ivar Berger, "lensmann" (for anledningen) Tom Skare, formann i Hopsjø Kyst og Kultursenter Esten Melandsjø og nåværende formann Ivar Grong kom kjørende i veteranbiler under åpningen av Hopsjødagan. Arve Fjeldberg sto i dress og ønsket gjestene velkommen.

Sammen gikk de mot brygga mens trekkspillklubben spilte, hvor både barn, voksne og tre hunder hadde tatt turen til Hopsjø denne ettermiddagen. Prost Berger fortalte historier fra gamledager og ønsket Hopsjø gratulerer med dagem.

- Stifteren Tor Bugten har gjort et fantastisk dugnadsarbeid og jeg synes vi må takke dem for innsatsen og for at vi har et slikt sted å samles på, sier ordfører Haugen.

- Jeg ser med stor glede tilbake til åpningsdagen. Det var stort å få kjøre hit med hest og kjerre. Dette var det viktigste handelsstedet på Trøndelagskysten, sier Hestnes.

- Dette er et sted som bør besøkes. I morgen blir nok den store dagen her med barnas dag. Jeg skal selv tilbake da, sier Hestnes videre.

Etter talene spilte unge Frida og Marte Haltli fiolin sammen med Maja Ratkje. Sangen de spilte var "Bergrosa" av Sven Nyhus, og publikum klappet og trampet i takt, mens noen eldre danset.

Blant publikum står Rune Sjølie, som med hytte på Hitra tilfeldigvis er innom Hopsjø:

- Jeg har feriested rett her borte, derfor er det greit å få med seg det som skjer, sier han.

Rune var her for første gang i 1989 i forbindelse med et dykkertreff. Da kom de med hest og vogn, noe han påpeker er en endring til dagens ankomst i amerikanske biler.

- Jeg liker kystkulturpreget her, det er kjekt. Det er en gammel brygge som har mye historie og som ligger på en fin plass. Det er et historisk preg over det hele, forteller Rune Sjølie, som gleder seg til å spise god mat og se på det som skjer.

- Det er mye trivelige folk her, sier Rune.

Hopsjødagan har i år 30-årsjubileum og arrangeres fra torsdag til lørdag.