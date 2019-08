- Jeg har aldri sett så mange foran scenen før. Kanskje med ett unntak

Kultur

- Folk har strømmet til jevnt nå til denne konserten, forteller Jan Otto Fredagsvik, som er medieansvarlig under Frøyafestivalen. Lokalavisa snakker med ham under det som utvilsomt er et av de store trekkplastrene år, konserten med Bonnie Tyler.

Allerede onsdag kveld hadde det blitt forhåndsolgt flere billetter til årets festival enn til hele fjorårets til sammen.

- Jeg har aldri sett så mye folk foran scenen her som nå, det måtte kanskje vært da Åge Aleksandersen var her, mener Fredagsvik.

Aldri tidligere har det vært så mange frivillige som har deltatt under festivalen. Fredagsvik anslår at rundt 200 personer har gjort Frøyafestivalen mulig.