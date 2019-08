Joviale Freddy Kalas ble de yngstes yndling

Kultur

Spesielt barna var helt i hundre da Freddy Kalas sto på scenen på Frøyafestivalen, men også mange unge og voksne likte den sympatiske artisten med de fengende låtene.

Publikum i alle aldre kjente sin besøkelsestid og sto tettpakket ved scenen på festivalens siste kveld allerede ved konsertstart.

Frøyafestivalen oppsummert: Flere tusen koste seg under Frøyafestivalen Både publikum, arrangører og artister er godt fornøyde med årets Frøyafestivalen.

Drammenseren med de mange fengende låtene hadde ingen problemer med å få publikum med på både allsang og dans, og vi kan nevne låter som "Pinne for landet", "Jovial" og ikke minst "BlimE". Sistnevnte er er sang skrevet for NRK Super sin vennskapskampanje som ble introdusert i 2010. Hvert år etterpå er det blitt lansert en ny sang og dans, som synges av skoleelever over hele landet, på samme tidspunkt.

I 2018 var det Freddy Kalas som sto bak BlimE-låten, og det er trolig den sangen som har blitt den mest populære i denne vennskapskampanjen som skal fremme vennskap og styrke samhold på skolene.

Og da Kalas framførte BlimE på Siholmen lørdag kveld, formelig kokte det blant et ungt publikum som sang og danset med. Det var forresten ikke bare de yngste som deltok i allsangen, og etterpå var det flere voksne som fortalte at de hadde fått opp øynene for den selverklærte “Sjefen for Fest. Heldigvis bidro Freddy til at også de yngste fikk være med på den musikalske festen på Siholmen.