Knutsen og Ludvigsen slik du neppe har sett og hørt dem tidligere

Kultur

Når Knutsen og Ludvigsens elleville univers nå legger ut på landeveien og turneteater, er det med en velkjent musiker på scenen.

Gitarist Skjalg Raaen, kjent for veldig mange øyværinger fra Åge & Sambandets mange konserter her ute, er nemlig musikalsk ansvarlig for denne nyoppsetninga. Raaen blir med på turné der han spiller flere instrumenter live under forestillinga.

Når Turnéteatret i Trøndelag gir seg i kast med Knutsen og Ludvigsen, tas de tilbake dit det hele startet for over 40 år siden; på scenen.

- Denne forestillingen kan absolutt hele familien oppleve sammen og føle seg like truffet av. Knutsen og Ludvigsens elleville univers har alt man kan ønske seg. Fengende musikk, sitrende spenning, tull og tøys, dypt alvor og uforklarlige hendelser, sier teatersjef Nora Evensen ved Turnéteatret i Trøndelag.

Åpningsforestillinga 17.september i Verdal er utsolgt. Til Frøya og Frøya kultur- og kompetansesenter kommer forestillinga 17.oktober.