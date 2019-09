Lokalkinoen byr på fire filmer over tre kinodager

Kultur

Kinoene på Hitra og Frøya byr i helga på to Norgespremierer pluss en mye omtalt konsertfilm som kom ut i august. Og det blir kinotilbud både fredag, lørdag og søndag.

Felix på ville veier

Hitra kino søndag

Frøya kino søndag

Norgespremiere

Nysgjerrig på omverdenen, bestemmer Felix seg for å forlate hjemmet for å finne det legendariske katteparadiset.

Katten Felix og pappaen hans (Bastian) har lenge bodd i en høyblokk i byen. En dag, nysgjerrig på omverdenen, bestemmer Felix seg for å forlate hjemmet for å finne et legendariske katte-paradis. For å finne sønnen sin, må pappa Bastian overvinne frykten og forene seg med fortiden.

Amazing Grace

Frøya kino lørdag

En fantastisk konsertfilm med soul-dronninga Aretha Franklin

Amazing Grace er Sydney Pollacks enestående dokumentasjon av live-innspillingen av Aretha Franklins bestselgende gospel-plate med samme navn, fra 1972. Opptakene er gjort i New Temple Missionary Baptist Church i Los Angeles. Den planlagte filmatiseringen ble aldri ferdigstilt – men nå, nesten 50 år senere, gjøres det unike historiske materialet endelig tilgjengelig for publikum.

- Frøya kino har bestilt den mye omtalte filmen «Amazing Grace». Vi har satt den opp til visning lørdag. Det blir kun en visning, så vi håper folk benytter anledningen til å få den med seg, sier Mona Elisabeth Skarsvåg i Frøya kino.

Downton Abbey

Hitra kino fredag og søndag

Frøya kino fredag og søndag

Norgespremiere

Bli med på høstens hyggeligste gjensyn når Downton nok en gang åpner dørene.

Ventetiden er over! Bli med tilbake til Downton Abbey og finn ut hvordan det går med favorittkarakterene fra en av tidenes mest populære TV-serier.

Filmen utspiller seg i tidsrommet 1927 til 1929, og Downton får besøk av selveste Kong George V og Dronning Mary. Det kongelige besøket setter godset på hodet, og bringer en rekke konflikter og forviklinger til overflaten.

Toy Story 4

Hitra kino fredag

Woody (Tom Hanks) har alltid vært trygg på sin plass i verden og sin oppgave – å ta vare på sitt barn, enten det er Andy eller Bonnie. Så når Bonnies nye hjemmelagde leke, Gaffen, erklærer seg selv som søppel og ingen leke, tar Woody på seg å vise Gaffen (Tony Hale) hvorfor han burde omfavne det å være en leke.

Men når Bonnie tar med seg hele gjengen på familiens campingutflukt, ender Woody opp på en omvei som inkluderer gjensyn med hans gamle venninne Bo Peep (Annie Potts). Bak hennes skjøre porselens ytre skjuler det seg en eventyrlysten jente som er vant med å klare seg selv. Mens Woody og Bo innser at de nå lever veldig ulike liv som leker, skjønner de snart at det er større utfordringer som venter.