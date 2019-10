- Dette blir alvorlig moro

Kultur

Om du nikker og nynner gjenkjennende til de mange låtklassikerne til Lillebjørn Nilsen og Øystein Sunde, så kan konsertforestillinga i Hitra frivillighetssentral være noe for deg. Mandag ettermiddag den 7. oktober kommer duoen Erik Damberg og Sondre Stordalen til Fillan med forestillinga "Alvorlig moro (helt seriøst.. !)"

De to erfarne trubadurene har vært profesjonelle musikere i en årrekke, og har nå slått seg sammen for å gjøre det de kan aller best, nemlig å spille sangne til Lillebjørn Nilsen og Øystein Sunde.

- Det er en garantert hyggelig og humoristisk opplevelse med glimt i øyet og publikum blir naturligvis oppfordret til allsang på sangene vi kjenner så godt. Og ikke ta det hele så altfor høytidelig, lyder det fra musikerne.