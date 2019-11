Musgut er tilbake der det hele startet

Kultur

Minimusikalen "Jul i Hjertåsen" ble ble første gang spilt 2013, for barnehagebarn i fjøset på Hjertåsen mellom Sandstad og Akset. Siden den gang har Jul i Hjertåsen utvikla seg til å bli jule- tradisjon for barn over hele Trøndelag gjennom turneer gjennom Den kulturelle skolesekken og Rikskonsertene. Søndag 8. desember skal den tilbake til Hitra og selve gården Hjertåsen på Sandstad.

Minimusikalen "Jul i Hjertåsen" ble sist spilt her ute til fullt hus i Meierisalen ved Kystmuseet i Fillan i 2017.

Fortellinga foregår i fjøsstua til Johanna og Musgut. Det er like før jul og Johanna er akkurat ferdig med den søttiåtte meter lange julelenka si. Nå er det klart for å sette sjølve krona på julpyntverket: Nemlig å henge opp den blanke amerikastjerna i fjøsvinduet. Men så oppdager de at den vakre amerikastjerna er blitt borte, og uten den blir det ikke jul for verken damer, mus eller musikere.

Musgut må be Nissepi om råd. Etter mye om og men går hun med på legge nissestrekene til side og hjelpe Musgut med letinga. Når stjerna ikke er å finne noen steder, legger de en hemmelig plan og da trengs både nisse- og musestreker.

Jul i Hjertåsens menneskelige karakter ”Johanna” er løslig basert på Gunhilds oldemor med samme navn.

- Handlingen er lagt til hennes fjøsstue på Hjertåsen. Her bor hun i lag med Musgut som etter havsnød kommer flytende til Hitra på en kork. Karakteren Nissepi er det bare Musguten som ser, fortalte Gunhild Hjertaas, en av opphavspersonene til forestillinga, til lokalavisa foran en tidligere oppsetning.

«Jul i Hjertåsen» passer for barn i alle aldre. På scenen står Kari Wist Holmen og Gunhild Hjertaas samt et orkester bestående av Håvard Flatjord Netland (piano), Elisabeth Fossan (blåseinstrumenter) og Christian Eriksen (blåseinstrumenter).

- Forestillinga er støttet av Hitra kommune, forteller Hjertaas.