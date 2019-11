De blir vertskap for det store juleshowet

Kultur

Det har alltid vært knyttet litt spenning til hvem som skal være programledere under det som nå er blitt en årlig tradisjon, nemlig «Jul på Frøya». Årets juleshow arrangeres søndag 8. desember Frøya kulturhus for å skape god julestemning.

Årets konferansierer er Anne Gaustad og Ulrik Ervik. Det forteller daglig leder Håvard Dyrø ved kulturhuset.

- Det etter hvert så tradisjonsrike «Jul på Frøya» er et kulturelt julearrangement for hele familien. Storsalen er pyntet til jul, det blir bl.a. julespill, sanger og et gjensyn med Titranspelet. I tillegg skal vi bli ordentlig kjent med vår nye ordfører Kristin Furunes Strømskag. Publikum oppfordres til å komme i god tid før arrangementet i Storsalen starter, da den koselige stemningen starter allerede i foajeen med servering av kaffe og kaker, samt taffelmusikk som skal sette oss i skikkelig julestemning, forteller Dyrø.

Publikum på «Jul på Frøya» får også se og høre teaterstykket «Den vesle bygda som glemte at det var jul». Dette er det elever fra sal og scene-valgfaget på Frøya ungdomsskole som står bak.

