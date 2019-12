Kultur

Mange fant veien til Kystmuseet på lørdag da utstillinga «Hermetikkens tid» ble åpnet av ordførerne på Frøya og Hitra.

Et historisk tilbakeblikk på en epoke som hadde stor betydning på Trøndelagskysten. Video, bilder, tekster, maskiner og emballasje i mange varianter er stilt ut, og utstillinga vil være åpen for publikum helt fram til våren. Ikke mindre enn 18 hermetikkfabrikker var i drifta over en periode på 115 år.

Samtidig presenterte Hitra historielag si årbok for 2019 som har samme tema, «hermetikkens tid». I en fyldig bok på 170 sider blir historien og de 18 fabrikkene nærmere presentert. Medlemmene fikk utdelt sin årbok etter arrangementet. Utenbygds medlemmer får pakke i posten. På Hitra er det dugnad fra styret og en del medlemmer som distribuerer årboka.