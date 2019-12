Jaktet på den forsvunnede nisselua

Kultur

De fleste grender har denne helga markert at vi går inn i adventstiden. På Stølan var det juletretenning med kakao og vafler. Et pepperkakehus skulle også pyntes, men for barna var det nok mest spennende å hjelpe Hans Jacob med å finne igjen nisselua som hadde kommet bort for ham.

Heldigvis hadde den som hadde gjemt lua lagt igjen flere spor, og for hver gang ungene løste en oppgave, kom de ett skritt nærmere gjemmestedet. Utstyrt med lommelykter sprang ungene fram og tilbake, og rundt grandahuset, før den takknemlige eieren av lua kunne få den tilbake.

- Den er for lita til deg, fastslo Helen (5), før hun fortsatte å kose seg sammen med de andre frammøtte på arrangementet.