Ny avtale sikrer ny Frøyafestival

Kultur

– Uten støtten fra SalMar ville det ikke vært mulig å arrangere en musikkfestival med verdensartister på Frøya, fastslår festivalsjef Hallbjørn Stenhaug.

Han sier seg også fornøyd med at både fylkeskommunen og Frøya kommune støtter festivalen.

– Men jeg må tilføye at selv om kommunen har trange kår, har jeg vanskelig for at forstå hvordan den nye politiske ledelsen kunne beskjære tilskuddet til Frøyafestivalen som er regionens største kulturarrangement. Frøyafestivalen var for øvrig den eneste som fikk sitt tilskudd redusert, bemerker Stenhaug.

Han er likevel glad for at festivalen har et lokalt næringsliv som støtter opp massivt.

– Og forlengelsen med SalMar, som har vært med i alle 13 år, gir oss en mulighet for sammen med andre samarbeidspartnere å arrangere en unik familiemusikkfestival på Frøya.

På vegne av festivalledelsen, bekrefter Stenhaug at de nå oppgraderer årets festival til igjen å omfatte både kirkekonsert i Sletta kirke, øyhopping lørdag formiddag, familieunderholdning lørdag ettermiddag og topp internasjonale artister til fredag og lørdag på Siholmen.

– Avtalen med SalMar vil forhåpentligvis også bidrag til at alle øvrige samarbeidspartnere ønsker at en slik kulturbegivenhet kan fortsette i mange år fremover på Frøya, sier en fornøyd festivalsjef.