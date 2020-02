Åge & Sambandet til Øyregionen også i sommer

Kultur

Åge Aleksandersen og bandet Sambandet kommer til Øyregionen også denne sommeren. Frøyafestivalen forteller til lokalavisa i dag at de har booket Åge for sommerens festival.

Frøyafestivalen meldte i går at de har forlenget samarbeidsavtalen med sponsoren SalMar. Det betyr at det blir en ny festival i månedsskiftet juli/august.

– Uten støtten fra SalMar ville det ikke vært mulig å arrangere en musikkfestival med verdensartister på Frøya, fastslo festivalsjef Hallbjørn Stenhaug i går. Han sier seg også fornøyd med at både fylkeskommunen og Frøya kommune støtter festivalen.

– Men jeg må tilføye at selv om kommunen har trange kår, har jeg vanskelig for at forstå hvordan den nye politiske ledelsen kunne beskjære tilskuddet til Frøyafestivalen som er regionens største kulturarrangement. Frøyafestivalen var for øvrig den eneste som fikk sitt tilskudd redusert, bemerket Stenhaug.