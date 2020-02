- Den største utfordringen blir nok å finne et sjøfly eller to

Kultur

Mens det var svært folksomt under folkemøtet på Titran, var det glissent med interesserte på møtet på Sistranda. Ikke så rart kanskje at oppmøtet var mye større på vestspissen av Frøya, for det er der, i Kjærvågsundet og i "sentrum" av Titran filmen skal spilles inn. Og det er slett ikke hverdagskost med innspilling av en film som har en prisbelønnet og Oskar-nominert regissør som Hallvar Witsø her i havgapet.