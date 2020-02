Får stykke satt opp på scener i London og Bergen

Kultur

Frøyværingen Kristofer Grønskag sitt teaterstykke «Å telle til null» settes opp under New Nordics Festival, ved scenen The Yard i London i mars - og Den Nationale Scene i Bergen.

Grønskags stykke er ett av seks nordiske teaterstykker fra Norge, Sverige, Finland, Danmark, Island og Færøyene, som er valgt ut av seks britiske regissører til å representere hvert av landene.

Grønskag har de siste ti årene blitt nominert til mange, og vunnet en rekke priser for sine teaterstykker.

"Å telle til null" ble også fremført av Frøya kulturskole i 2018:

Grønskag er i dag tilknyttet Haugesund teater.

- Stykket får på engelsk tittelen «Counting to zero», og blir spilt under festivalen New Nordics Festival, med den engelske regissøren og akademikeren Ellie Chadwick som instruktør. Festivalen programmerer ett stykke fra hvert av de nordiske landene, og «Å telle til null» ble valgt ut som det stykket som skal representere Norge under festivalen, skriver Haugesund teater på sine nettsider.

- Vi på Haugesund Teater er selvsagt utrolig stolte over å ha Kristofer her i byen, og det er sikkert dere også. Kristofer er snart aktuell også hos oss med et nytt stykke, denne gang som dramaturg for barneforestillingen «UBÅT», et stykke forfattet av Gunnar Eiriksson. Vi håper vi ser dere der, skriver teateret.

Ifølge Haugesund Teater ble «Å telle til null» først skrevet for festivalen «Den unge scenen» i 2016, og ble nominert til Ibsenprisen i 2018. Stykket er også oversatt til tysk, og ble longlistet til Deutscher Jugentheaterpreis 2018.

Lokalavisa portretterte Grønskag for noen år siden. Den artikkelen kan du lese her:

Den Nationale Scene beskriver «Å telle til null» slik:

«Å telle til null er bygd opp nesten som en bombe. Det begynner på scene ti og teller ned til scene null. I stykket møter man en rekke ungdommer som påvirkes av hverandres handlinger. Man møter gjengen som lager en youtube-hit på jernbaneskinnene. Man møter en ung realitystjerne og en stalker. Man møter de som har jobben med å vaske døde dyr av tog, og de som lurer fysisk utviklingshemmede Lars til å stjele fyrverkeri. Man møter en syk hund og en død ku. Alt dette, og enda mer til, utgjør det lappeteppet stykket skaper.

Å telle til null handler om mange ting. Er det for eksempel lov å ikke være konstant glad i lykketyranniet? Tør man vise hvem man egentlig er, når alt bare er fasade? Og hva skjer egentlig når man får nok? Hva skjer når man har telt til null?»