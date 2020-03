Irene Chartells malerier er solgt over hele verden. Nå prøver hun seg på Høstutstillingen

Kultur

– Jeg har malt i 25 år. De siste to årene har jeg isolert meg totalt, uten mobil eller noen kontakt med verden. Dette for å kunne dykke in i den kunstneriske verden som bor i mitt hjerte, og for å bedre kunne forstå den abstrakte ekspresjonismen, sier kunstner Irene Chartell Brattberg. Hun er bosatt på Kvisten på Kverna, men saver kunstgalleri på Frøya.