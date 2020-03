Kultur

I kveld (torsdag) kl. 20 gjør Charlotte Audestad fra Ulvøya noe hun ikke har gjort før - hun skal spille konsert for helt tom sal. Men forhåpentlig blir det et stort publikum likevel. Konserten blir nemlig sendt direkte på Facebook og her på lokalavisa Hitra-Frøya.

Alle som vil, er dermed hjertelig velkommen til å følge Charlotte gjennom konserten. Med seg på scenen Moskus Sessions i Trondheim har hun med seg gitarist Hans Petter Vik Sæther, samt et knippe nye låter.





Usikker tid også for musikere

Onsdag kveld spilte Stage Dolls fra samme scene. Torsdag kveld er det altså hitterværingens tur i det som er et tiltak for at artister og musikere skal overleve økonomisk og for å spre glede inn i de tusen hjem midt under koronakrisen.

Resultatet av et tragisk kjærlighetsliv Charlotte Audestad har aldri lagt skjul på at hun er opptatt av kjærlighet. Sånt blir det flotte sanger av.

- De aller fleste av oss opplever den tiden vi er inne i nå som veldig krevende. Musikere og artister er rammet av de praktiske følgene av koronaviruset. Alt av konserter blir stoppet, og de fleste mister alt av inntektsgrunnlag og går en svært usikker tid i møte, forteller Charlotte, som virkelig ser fram til å prøve dette nye konseptet.

- Dette er noe jeg gleder meg enormt til! Å spille digital konsert er et helt nytt konsept, og det blir utrolig spennende og rart å spille for helt tom sal - uten applaus eller tilbakemeldinger i form av smil, latter eller tårer, sier hun, og håper at så mange som mulig blir med.

Hva med billetter?

Hva med billetter? De trengs ikke, men artistene håper likevel at publikum har lyst til å bidra.

- Penger til billett - helt valgfritt beløp - kan vippses til #598911, og mottas med et hjertevarmt takk, sier Charlotte.

Opptaket av konserten vil ikke bli liggende på hitra-frøya.no etter konsertslutt, men vil fortsatt være tilgjengelig på Moskus sin Facebook-side.