Hør den nye boka om Kaptein Skrekk

Kultur

Lyst til å bli med Nora og kaptein Skrekk på eventyr? I april kan du høre boka Skatten på Kokosøya lest av forfatter Ole André Sivertsen gjennom bibliotekene på Hitra og Frøya.

30 bibliotek i Trøndelag har gått sammen og kjøpt rettighetene til den nye nyinnspilte videolydboka i hele april måned. Dette gjelder også både Hitra og Frøya bibliotek, fortelles det i en pressemelding.

I hele april kan man høre og se Sivertsen lese den første boka om Kaptein Skrekk på trøndersk.

Opplesningen vil bli lagt ut på hjemmesiden til både Hitra og Frøya bibliotek eller Facebook-side.

Direkte link til lydboka finner man også her:

https://web.trondelagfylke.no/trondelag-fylkesbibliotek/tjenester/digitale-ressurser-og-sok-i-vare-samlinger/kaptein-skrekk

Det er Newton-profil og nå barnebokforfatter Ole André Sivertsen fra Åfjord som står bak boka “På eventyr med Kaptein Skrekk: Skatten på Kokosøya”. Den er illustrert av Ketil Selnes. Historien som ble klekket ut under fortellerstunder med egne barn, følger den tøffe Nora og Kaptein Skrekk – en antihelt som etter beste evne forsøker å opprettholde en fasade som farlig sjørøver.

I følge forfatteren selv startet det hele med et strandet skolebesøk i Verdal. Egentlig skulle Sivertsen besøke Ørmelen skole fredag 27. mars, men det gikk i vasken på grunn av koronasituasjonen. Det endte i stedet med et langlesingsprosjekt fra eget hjemmekontor. Etter hvert fikk Sivertsen høre at det var flere bibliotek som ville ha dette, og Trøndelag fylkesbibliotek samt mange andre bibliotek i fylket ble med på laget.