Med digitalt lånekort kan man fortsatt benytte seg av biblioteket

Kultur

Bibliotek over hele landet er fysisk stengt. Likevel er de fullt tilgjengelige online. I løpet av de siste dagene har det skjedd flere ting på bibliotekfronten for å kunne tilby lånere full spektrum av muligheter mens bibliotekene er stengt. En av disse tingene er nasjonalt lånekort online.

– Dette er et fullverdig nasjonalt lånekort som lånere som ikke har nasjonalt lånekort fra før kan skaffe seg ved å registrere seg på Nasjonalbibliotekets hjemmeside. Tjenesten krever at man identifiserer seg ved hjelp av ID-Porten. Som digital nasjonal låner har man tilgang til nasjonale bibliotektjenester som for eksempel Filmbib. For å få tilgang til tjenester ved lokalt bibliotek må man kontakte biblioteket for å knytte seg opp, forteller biblioteksjef i Frøya, Monika Kopaczek-Styczen.

Også flere e-bøker og lydbøker vil bli tilgjengelig på biblioteker i Norge. Noen bibliotek vil også tilby PressReader hjemmefra til sine lånere, der man da har tilgang til aviser i flere språk online. Frøya bibliotek blir en av dem.

– Hvis man vil låne e-bøker, bruker man eBokBib som snart vil bli erstattet med Bookbites. Her må man logge på med nasjonalt lånekort får å få tilgang til bøker. Men om man ikke har lånekort fra før, kan man skaffe den på på Nasjonalbibliotekets hjemmeside, sier Kopaczek-Styczen.

Regjeringen og Nasjonalbiblioteket setter inn ekstraordinære tiltak for å gi publikum et best mulig digitalt tilbud mens bibliotekene er stengt. Bibliotekene vil få støtte til innkjøp av flere e-bøker og til formidling og arrangementer på digitale plattformer. Fram til sommeren vil alle skoler, elever, og studenter få tilgang til hele den digitale samlingen til Nasjonalbiblioteket av pliktavlevert materiale, og den digitale tilgangen for forskning og dokumentasjon dobles.