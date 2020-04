Oddmund anbefaler påskelektyre

Kultur

Det blir ei uvanleg påske.

Normalt skulle eg ha vore på Hemnskjela og gått turar, tent bål i fjæra, fiska frå berga og kanskje tatt ut båten og prøvd storseien på Strømnesbakken. Slik blir det ikkje.

Men som litteraturkritiker i Dag og Tid i godt over 30 år, veit eg at det også finst noko anna som gir livskvalitet: lesing, tenking og skriving om det som er verd å minnast når dette ein gong er over.

Derfor listar eg forsiktig opp fem bøker frå 2019 og 2020 som kan gi trøst og innsikt og underhaldning til fleire enn meg sjølv:

Bergsveinn Birgisson:

Reisen til livsvannet. Vigmostad og Bjørke 2020.

Vi er på Island, 1784. Eit katastrofalt vulkanutbrot gjer at danske styresmakter vurderer å deportere befolkninga til Finnmark, Jylland og danske byar. Rentekammeret i København sender magister Magnus Egede til Island for å observere og rapportere i opplysningstidas ånd. Så går det ikkje heilt slik han hadde tenkt. Boka er nominert til Nordisk Råds litteraturpris 2019.

Olga Tokarczuk:

Før plogen din over de dødes knokler.

Gyldendal 2019.

Nobelprisen 2018. Vi er på den polske landsbygda der ei eksentrisk dame med den engelske poeten og filosofen William Blake som spesialfelt prøver å oppklare ei rekke drap i nabolaget. Ho finn ut at det er dyra og naturen som hemner seg på mennesket. Samtidig er ho sjølv aktør i denne finurlege og underhaldande romanen som også tar tak i polsk mannssjåvinisme.

Agota Kristof:

Tvillingenes dagbok.

Cappelen 2019.

Første bind i ein trilogi som kom på norsk på 1980-talet. Vi er i Ungarn på tampen av andre verdskrigen og nokre år inn i den kalde krigen. Tvillingane Lucas og Claus veks opp hos ei hardhendt bestemor på landet. Dei må lære alt på eiga hand: å lese, skrive, vere grusomme og overleve etter beste evne. Brutalt og ømt på samme tid.

Michel Ondaatje:

Krigslys.

Aschehoug 2020.

Michael Ondaatje fekk Booker-prisen for Den engelske pasienten i 1992 – filmversjonen gav ni Oscar-prisar. No er han tilbake med ein uvanleg finstilt og poetisk roman med handling frå London det første ti-året etter krigen. Eit søskenpar blir overlatt til andre utan at dei veit kvifor, og bit for bit og lag for lag avdekker Ondaatje ei historie som har forgreiningar til engelsk etterretning, kald krig og hemmelege operasjonar. Samtidig er det ei bok om å minnast det som ikkje lenger finst.

Mikael Niemi:

Koke bjørn.

Oktober 2019.

Mikael Niemi gjorde stor suksess med Populærmusikk fra Vittula (2002), men den siste romanen hans har like stort potensiale. Vi er i Nord-Sverige i 1850-åra. Presten, forkynnaren og vitskapsmannen Lars Levi Læstadius prøver å oppklare fleire drap der vitskap møter overtru. Hjelparen hans er sameguten Jussi. Saman blir dei eit umake par á la Sherlock Holmes og Dr. Watson mens dei jagar mordaren frå skanse til skanse. Spennande og drivande godt fortalt.

Sjølv om det er påske, er det ingen reine kriminalromanar på denne lista. Like fullt er det fleire som tangerer sjangeren og tilfører den ekstra kvalitet, ikkje minst i språkleg eleganse.

God påske! God lesing!

Oddmund Hagen