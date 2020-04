- Det kjæm en dag æ kan gi en klem te dæ

Kultur

Musiker, ølbrygger og pubvert Arne Gabrielsen i Kvenværet har laget ny tekst på en kjent låt. Låta har de siste dagene fått mye oppmerksomhet i sosiale medier.

Låta er spilt inn ved Storm Brygghus på Kvenværet. Den kan du høre og se her:

- Jeg har fått overveldende gode tilbakemeldinger på låta, forteller Gabrielsen til lokalavisa. Teksten er skrevet på Jason Isbells "Maybe it´s time" og har på trøndersk fått tittelen "Det kjæm en dag". Her synger Arne om at alt for tida er snudd på hodet. Men han bevarer håpet:

- «Det kjæm en dag», får bare håpe det ikke blir for lenge til, sier han.