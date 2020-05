Kl. 21 i kveld: Se og hør Anders Jektvik live

Kultur

I kveld (søndag) klokka 21 går Anders Jektvik på scenen og holder en direktesendt konsert. Den kan du se her via lokalavisas nettsider. (Skru opp lyden nede i høyre hjørnet på videobildet.)

Hitterværingen var helt i startgropa på sin største turne noensinne da koronasituasjonen satte en foreløpig stopper for dette.

I forbindelse med turnéen kom Anders Jektvik også ny musikk. Singelen «Likast fer dæ det» ble sluppet like før jul. Musikalsk hører man inspirasjonen fra norske tradisjonelle overtoner, og samtidig med en fascinasjon for amerikansk folkemusikk. Låta er skrevet og arrangert for denne turnéen der stemmen og el-gitaren er de eneste ingrediensene.

- Jeg tror at om man greier forstå at man egentlig ikke har krav på noe som helst i denne tilværelsen, blir det lettere å holde et godt humør. Roten til all skuffelse er forventning, sa Jektvik i forbindelse med singelslippet.