- Nå åpner vi forsiktig dørene til kinoen

Kultur

Sist uke meldte Hitra kino at man igjen viser filmer etter at kinoen har vært stengt på grunn av korona-pandemien.

Nå er det også klart for visning på Frøya.

- Vi starter med en film om gangen, og allerede onsdag denne uka kan barn og voksne endelig besøke oss igjen, forteller Mona Elisabeth Skarsvåg.

På programmet onsdag står «Bølle i trøbbel», som er en animasjonsfilm som passer hele familien.

Det blir restriksjoner for plassering i salen.

- Vi selger kun 24 billetter for hver visning. Det vil ikke være anledning med kontant betaling, men vi tar både kort og vipps, opplyser Skarsvåg.

Hun ønsker alle velkommen, men ber om at de som er forkjøla eller syke på annen måte, holder seg hjemme til de blir friske.

- Ellers vil vi legge til rette for gode smitteverntiltak, slik at gjestene våre får en trygg og fin opplevelse. Husk film er best på kino, minner hun oss om.

Mona gleder seg til å vise god film på lerretet,.

- Og vi følger nå spent med på når filmene som skulle hatt premiere får nye datoer i løpet av året, avslutter hun.