Billettsalget blir i år smittevern-tilpasset

Korona-situasjonen og smittevernreglene gjør at arrangøren plikter å ha oversikt over hvem som er tilstede, forteller festivalsjef Hallbjørn Stenhaug.

- Vi gjør oppmerksom på at alle som kjøper billett må legge inn navn og telefonnummer. Billettene blir kontrollert mot id ved inngang. Dette er et krav fra smittemyndighetene for å ha oversikt over alle som deltar ved arrangementet, skriver festivalen på sine hjemmesider

Som tidligere fortalt, starter årets festival med kirkekonsert i Sletta kirke onsdag 29. juli med brødrene Thomas og Bjarne Brøndbo. Her er det plass til 200 publikummere.

- Vi har nå fått godkjenning fra den lokale koronakomiteen om at vi i samarbeid med Sletta kirke kan arrangere kirkekonsert onsdag 29. juli. Vi kan ha maksimalt 200 betalende tilskuere, og vi er underlagt myndighetens strenge krav til avstand og forebyggende smittespredning. Billetter selges bare online for å unngå lange køer ved et lokalt fysisk billettsalg, forteller Stenhaug.

Utover i denne måneden kommer Frøyafestivalen til å slippe flere artist-nyheter.

- Når det gjelder andre konserter under årets festival, er vi snart tilbake. Vi må avklare de siste detaljene med artistene og her også den lokale koronakomiteens godkjenning for arrangementene. At folk trygt kan komme til Siholmen og delta på spennende konserter med visshet om at de strengeste reglene for smittevern overholdes, sier Stenhaug.

Festivaluka blir fra 29.juli til 2. august.