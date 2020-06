Dette bandet åpner Sulafestivalen

Kultur

Fredag 26. juni er det klart for den første store konserten på Sula. Det folk-rockeren Trond Helge Johnsen som kommer med et stjernelag med musikere, noen av dem fra Sambandet.

Sula festival arrangeres mellom 26. - 28. juni i år. Foruten konserten på fredag, blir det et innendørs marked i Sula kulturhus hvor lokale produkter selges. I tillegg serveres ferskfiskball. Konserten med Trond Helge Johnsen skjer på Terna brygge. På søndag blir det i tillegg sanggudstjeneste i vanlig kirketid i amfiet ved Sula fyr.

Begrenset antall plasser

På grunn av Korona-situasjonen blir det lagt ut et begrenset antall konsertbilletter.

- Vi legger ut 130 billetter til salg. Det er omtrent halv sal. Våre smittehindrende tiltak gjør at vi ikke kan slippe inn flere enn dette, sier daglig leder ved Terna brygge, Ola Flyum.

Konserthjelp

Terna brygge har fått støtte til å gjennomføre denne konserten. Om ikke hadde dette ikke vært mulig.

- Gode venner av Terna brygge har heldigvis bistått oss. Det er vi svært glade for. Det er topp folk i alle ledd som står bak denne konserten. Musikerne kommer allerede torsdag for en gjennomkjøring. Det er ei stund siden de har spilt, så de har lagt opp til en skikkelig gjennomkjøring av showet dagen før selve konserten på fredag, sier Ola Flyum.

Bodde på Frøya

Trond Helge Johnsen, som også har bodd på Frøya, er artisten mot alle odds. Den ungdomskriminelle og rotløse gatesangeren fra Bergen fant roen på et ungdomshjem i Trøndelag - etter hvert også gitaren og en særpreget stemme.

Han har prøvd de fleste scener fra gata til større scener sammen med Terje Tysland, Henning Kvitnes og Øivind "Elg" Elgenes. På Sula blir det også et møte med Kriss Stemland, tangenter, og Kyrre Sætran på bass.

Lun aften

Trond Helge Johnsen står bak Lun aften på Café 3b i Trondheim, en populær månedlig konsert for byens musikkmiljø, der et band med utvalgte gjesteartister spiller musikk som betyr mye for dem. I fjor feiret Lun aften sitt femårsjubileum. De fleste gangene har han selv vært tilstede.