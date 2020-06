- En sommer vi aldri glemmer, sier Stage Dolls og legger turneen innom Øyregionen

Kultur

"The Summer We Won’t Forget Tour 2020" har Stage Dolls kalt sommerturneen sin. Hverken for trønderrockerne eller for de fleste er dette året blitt som man trodde. Og for rockeband vant til å reise på tur, blir det også en spesiell sommer. De kaller det selv en turne mot alle odds nå når de 18.juli legger turen innom Knarrlagsundet og Knarren.

På grunn av smittevernbestemmelsene blir dette en konsert med få billetter.

- Vi gleder oss som ‘småguta’ til hver konsert i sommer, sier vokalist og gitarist Torstein Flakne i Stage Dolls i en pressemelding. Her lover han å gi alt for å gi sitt trofaste publikum en flott opplevelse.

-Nå har vi som alle andre artister hatt en dvale på 2-3 måneder så det kribler skikkelig etter endelig å få spille for folk igjen.





Fredag slapp Stage Dolls en splitter ny single på markedet, også den har fått navnet ‘The Summer We Won’t Forget’.

- Det måtte en krise til for at vi skulle gjøre en sommerlåt, men her er den, ler Torstein. Bandet lover i tillegg selvsagt å spille de gamle gode låtene som gjorde bandet berømt.