«Morning has broken»

Kultur

Cat Stevens, en amerikansk sanger som «herjet» hitlistene verden over i min ungdom, og opp i voksen alder, gjorde denne sangen til en stor slager.

I salmeboka vår, salme nummer 801, har Eivind Skeie oversatt teksten til norsk. Jeg er glad i denne teksten og starter alle konfirmasjonsgudstjenester med akkurat denne sangen; «Nå er det morgen, tåkene letter. Fuglesang vekker livet på jord. Takk, Gud for sangen, dagen og lyset, sannhetens kilde, som er ditt ord.»

Ingenting er vakrere enn å sitte ute en sommermorgen som gryr. Lyset bryter igjennom, fuglene våkner og synger, alt blir litt etter litt lyst og solen bryter frem. Duftene av duggvått gress, av blomster som åpner seg mot en ny dag. Kan det bli bedre, kan det det bli vakrere!

Alt dette, Guds skaperverk, takker vi for det? Eller tar vi alt bare for gitt? «Ja, så ble det sommer i år også - og i tillegg må vi «bare» feriere i Norge». Tenk på dette om du tenker slik (håper det ikke er så mange), vi kan besøke hverandre, vi kan reise fra nord til syd i dette langstrakte, vakre landet vårt. Vi kan oppdage nye og artige ting på hjemplassen vår. Tidligere har vi ikke hatt tid til «å se» - nå har vi tid.

Coronatiden setter visse grenser, men vi har vært heldige her i Norge. Vi lever i et land hvor vi kan oppleve å gå på fjellet og på vidden og oppleve natur og dyreliv som en ikke finner i andre land.

Vi kan dra til kysten og kjenne saltduften fra sjø, tang og tare. Kanskje fiske litt. Svømme og kjenne på friheten å bare være til. Kjenne det milde regnet væte ansiktet og håret ditt. Den herlige duften etter sommerregnet. Du er til, du lever.

Vi har mye å være takknemlig for i dette vakre landet vårt. Å se Gud i naturen, i alt det skapte, og kjenne Guds nærvær i vinden som stryker mot kinnet ditt. La oss takke for denne dagen vi har fått i gave, takke for gresset, skogen og marken.

Alt dette viser Guds storhet og at det er håp for fremtiden. Dagen er din, det er opp til deg hva du vil bruke den til.

Den siste strofen i det siste verset lyder slik: «Vakker er jorden, mektig er håpet: Alt skal fornyes herlig i deg». Jeg synes det er et vakkert løfte fra Gud i dette. Det er HÅP, FREMTID OG LIV. «Se det», ta deg tid og kjenn på duftene, føl vinden og nyt dagene som blir gitt deg. Alt er en gave fra Gud. Takk Ham for det!

Ta imot velsignelsen fra Herren; «Må du møta vegen open, og ha vinden jamt i ryggen, ven. Og må sola skina på ditt ansikt, regnet falla mildt på marka di, inntil vi møtast att. Må du heile tida vera i Guds hand».





God helg fra Birgith prest!