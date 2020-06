Platepremiere, utsolgt hus og stående applaus for Trond Helge

Kultur

Møtet med Sula var ikke Trond Helge Johnsens første møte. Han bodde en periode på Frøya og har familie knyttet til Sula. Han satte derfor stor pris på gjensynet med øyrekka og en rød solnedgang sett fra fyret.

- Det er så vakkert her ute og spesielt slik været er nå. Gjensynet med Sula ble akkurat slik jeg håpte, smiler Johnsen.

Under huden

Det spesielle med hans opptreden på Sula var at han i vår skulle lansere sitt første album "Under huden". En lengre turné var planlagt, men alt dette er nå lagt til september. Sula-konserten fikk derfor æren av å være med på en premiere på den kommende turneen og albumet.

Ettersom det var lenge siden de hadde spilt, kom han dagen før sammen med trommis Steinar Krogstad, til vanlig i Sambandet, og bassisten Kyrre Sætran. De brukte tiden godt, for i løpet av dagen kunne Trond Helge by på en helt ny sang. Sammen med Skjalg Raaen og Kriss Stemland laget de en flott konsert for entusiastiske sulværinger.

Førstefiolinist

Stemningen ble ikke dårligere, da Sveinung Lillebjerka, som har feriehus på Sula, dukket opp som gjesteartist på konserten. Lillebjerka bor i Trondheim, men er til daglig førstefiolinist i Nordnorsk Symfoniorkester.

Lillebjerka er i første rekke kjent for å spille et klassisk repertoar på sin sjeldne Gaetano Guadagnini-fiolin fra 1830. På en dags varsel kastet han seg på den rørende "Ungen bak veggen" til stor jubel.

Sangen handler om Trond Helge Johnsens oppvekst i Bergen med alkoholiserte foreldre. Foreldrene likte trønderrock og Trond Helge synger om det på denne måten: "I bakgrunnen hørte eg Åge, det begynte å tordne seg opp, det haglet med kniver og bannskap, først når Tysland kom på fikk knyttnever nok."

Sendte tekst til Åge

Trønderrocken gjennom veggen ble hans første års "sound-track". Trond Helge Johnsen synes derfor det er stas at han er blitt kjent med Åge Aleksandersen og Terje Tysland på en helt annen måte senere i livet - som musiker.

- Jeg sendte teksten til gjennomlesning til Terje som sa "Kjempegreier!" Åge derimot sa derimot at vi måtte ta en prat. Full av nerver møtte jeg opp, men det viste seg at Åge bare hadde endret noen formuleringer, men ikke innholdet. Sangen ble øyeblikkelig bedre, sier Trond Helge Johnsen fornøyd.

Han takket også de mange musikere, som hans gode venn Henning Kvitnes, at han har hatt mot nok til å bruke sin trøblete fortid med rus, som ungdomskriminell og oppvekst på ungdomshjem som kilde til sine tekster.