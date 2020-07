Åge med venner spiller en unik konsert under Frøyafestivalen

Kultur

Sommerturneen er stoppet av korona, men Åge Aleksandersen gjør likevel ett av få - kanskje det eneste - unntaket når han nå melder ankomst til Frøyafestivalen fredag 31. juli.

Festivalsjef Hallbjørn Stenhaug har jobbet lenge for å få på plass denne konserten. Han er henrykt over at Åge med venner har sagt ja til å spille i festivalteltet på Siholmen denne fredagskvelden.

- Vi er selvsagt takknemlig overfor Åge at han sier ja til å gjøre denne konserten. En av de største kulturbegivenhetene i Norge dette året. Husk at dette kan bli den eneste live-konserten Åge gir i 2020, sier han, og henviser til koronapandemien, som jo setter store begrensninger på mulighetene for artister og arrangører.

Da koronaen satte inn og kulturlivet ble nedstengt, satte det også en stopper for Åge & Sambandets turnevirksomhet for i år. Men Frøyafestivalen blir et unntak, og det kommer garantert til å bli rift om billettene når dette åpner på Ticketmaster torsdag morgen. For her som på de øvrige konsertene under festivalen - det er ikke lov til å slippe inn flere enn 200 stykker, selv om konsertteltet på Siholmen egentlig kunne rommet det mangedobbelte.

Åge kommer ifølge festivalsjefen sammen med sin vante makker Gunnar Pedersen. Åges datter Line Sofie opptrer også på promomaterialet. Åge Aleksandersen skrev tilbake i 1983 den velkjente «Lys og varme» til nettopp datteren og hun har i ettertid samarbeidet med musikalsk med Åge og Sambandet på en rekke plater og konserter.

Og i tillegg vil et ensemble fra de internasjonalt anerkjente TrondheimSolistene stå på samme scene.

- Det blir omlag 25 mennesker på scenen, sier Stenhaug.

TrondheimSolisteneble etablert i 1988 og er et kammerorkester med stor programbredde og musikalsk vidsyn. Orkesteret består av unge og talentfulle musikere. TrondheimSolistene har spilt konserter i en rekke land. De har i en årrekke også spilt nyttårskonsert her i Øyregionen, vekselvis på Hitra og Frøya.

Festivalarrangøren lover at alle smittevernregler overholdes under konserten.

- Teltet tar egentlig 1.500 tilhørere. Med 200 innenfor er det massevis av plass til alle, sier Stenhaug.