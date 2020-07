Ny mulighet: Åge stiller med ekstrakonsert

Kultur

De 200 billettene til Åge-konserten fredag 31.juli ble revet bort på et kvarter. Nå kommer en ny mulighet for de som er raske - det blir en ekstrakonsert dagen etter, lørdag 1. august.

Frøyafestivalen forteller at billettene blir lagt ut klokka 10 fredag formiddag.

- Det er med stor glede vi nå kan offentliggjør at det blir en ekstrakonsert under Frøyafestivalen. Dette blir jo en av få muligheter får å få høre Åge spille live i 2020, skriver Frøyafestivalen i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Sist uke sa festivalsjef Hallbjørn Stenhaug til lokalavisa at de jobbet med å få til en ekstra konsert. Også ekstrakonserten blir med Åge Aleksandersen, datteren Line Sofie, gitarist Gunnar Pedersen og TrondheimSolistene. De spiller en konsert på rundt to og en halv time, et konsept som fikk veldig mye skryt under Olavsfestdagene i fjor.

- Flere av de øvrige konsertene under festivalen er utsolgt, og det er få billetter igjen til spennende navn som Violet Road og ikke minst TORA, skriver festivalen.