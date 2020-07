Også ekstrakonserten utsolgt på få minutter

Kultur

Da ekstrakonserten med Åge Aleksandersen og venner ble lagt ut for salg fredag formiddag, gikk det kun omlag 15 minutter før også disse 200 billettene ble revet bort.

- Det er positivt at så mange øyværinger har brukt sjansen til å få se Åge live i sommer, sier festivalsjef Hallbjørn Stenhaug. Han skulle selvsagt ønsket å tilby denne konserten til atskillig flere i festivalteltet på Siholmen. Men korona-begrensningene setter maks antall publikummere på hvert arrangement til 200.

Noe håp om enda flere ekstrakonserter med Åge, det gir ikke Frøyafestivalen. Men det er ikke utenkelig at det legges ut noen flere billetter for salg til enkelte av de andre konsertene. Det tas beslutninger etterhvert som for eksempel sponsorer frasier seg behov for billetter.

- Vi kommer ikke til å annonsere de neste billettene, men ber folk følge med på Ticketmaster hvor det kan bli noen ledige, sier Stenhaug.