Felleskap og tusen år gamle tradisjoner

Kultur

På plena står tre gutter på tur og spenner buen for å sanke poeng med enkle trepiler mot måltavla, oppe på loftet i fjøset sitter fire ungdommer og lærer imponerende kunstferdigheter med hammer, jernredskaper og skinn. Nede på ekra, der de spartanske teltene står i en ring, leker et par barn rundt bål og jerngryter. Lengre bort er et langbord der noen sitter og broderer, mens noen rører i store kasseroller med fargebad for farging av garn og tøy.