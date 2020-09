Kultur

Etter at korona utsatte opptaksstart flere ganger er innspillinga av komedien «Alle hater Johan» nå endelig i gang på Titran. Regissør Hallvar Witzø ble Oscar-nominert for sin eksamensfilm ved Den norske Filmskolen. Nå får han sin spillefilmdebut med et manus skrevet av Erlend Loe og med Pål Sverre Hagen og Ingrid Bolsø Berdal i hovedrollene.