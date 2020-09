Deler ut lesepremier og viser Verdens Verste Show

Kultur

Ikveld (torsdag) er det Sommerlesfest i Meierisalen, arrangert av Hitra bibliotek. Dette er blitt en årlig festtilstelning der man oppsummerer sommerens Sommerles, som er bibliotekenes lesekampanje for barn og unge. For hver leste bok gjennom sommeren, samler leserne poeng. Nå er det kommet til kvelden for premieutdeling og underholdning.

- Det har i år også vært god deltakelse i Sommerles. Rundt 40 prosent av Hitraelevene har deltatt (snitt Norge er ca 30%) Barna har lest masse, og den mest leste boka var "Nordlys" av Malin Falch, forteller Wenche Børø Larsen ved Hitra bibliotek.

Det blir trukket premier blant deltakerne i kveld. Flere av elevene defineres som virkelige superlesere, med godt over 100 leste bøker og flere tusen sider gjennom sommeren.

På Sommerlesfesten får deltakerne også se det som blir kalt Verdens verste show.

- Forfatter Marius Horn Molaug viser, forklarer, leser, diskuterer og forteller fra bøkene sine på en nokså utradisjonell måte. Den siste boka hans er «Verdens verste miljøsvin», forteller Børø Larsen.

Horn Molaug er tegneserieskaper, forfatter og redaktør. Siden 2009 har han vært redaktør for Donald Duck & Co. I 2014 kom Molaugs første barnebok, Verdens verste rektor. Boken er illustrert av Kristoffer Kjølberg og har fått 8 oppfølgere. Bøkene hans er nokså høyt oppe på «populærlista» på Sommerles.