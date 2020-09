Kultur

Da korona-pandemien var et faktum i vår, fikk det store følger for mangt og mye. Den lenge planlagte spillefilmen "Alle hater Johan", som skulle spilles inn på Titran fra april og utover, måtte utsettes. Åtte års planlegging kunne gått i vasken, før de bestemte seg for å forsøke seg på filmproduksjon i august-september.