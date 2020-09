Magiker Daniel kommer tilbake. Denne gang vil han dele et tilfeldig barn i to

Kultur

Det var mye latter, skrik og skrål både blant små og store da magiker og tryllekunstner Daniel Larsen gjestet Frøyafestivalen i 2013. Siden den gang har han ifølge Frøya kulturhus holdt over 1.000 forestillinger, inkludert i Frøya kulturhus. Og denne uka kommer han tilbake til Frøya og til nettopp kulturhuset i en forestilling torsdag kveld.

- I 2017 satte Daniel Larsen sammen et familieshow for kulturhus i Norge, der hele familien blir engasjert og får være med på det magiske som skjer. Et show som har fått fantastiske tilbakemeldinger, veldig bra publikumsbesøk, og er ønsket tilbake av kulturhusene. Han gjestet også Frøya kulturhus med Magiens Verden 1, og nå er han tilbake med oppfølgeren. For første gang i Norge deler Daniel et tilfeldig barn i to..., skriver kulturhuset i forhåndsomtalen.

