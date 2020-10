Slipper nylåta i dag

Kultur

I dag (fredag) har den folk-inspirerte popduoen Temporary sluppet sin nye låt, som heter «Familiar Part». Det blir popduoens fjerde låt i år, som de beskriver som et dypdykk i selve essensen av duoens ærlige, dystre og melankolske utrykk.

- Å lage denne låten var svært givende for oss. Hele prosessen føltes veldig riktig, som gjorde at vi fant både tekst og form ganske umiddelbart. Jeg tror det har mye å gjøre med at vi begge er komfortable med det landskapet den beveger seg i, forteller hitterværingen Jonas Utseth Peitersen. Sammen med Mikael Øgaard utgjør de duoen Temporary.

Jonas forteller at på «Familiar Part» har duoen klart å finne en nerve ved at de bestemt jobbet for å ikke unødig komplisere eller overtenke hvordan sluttresultatet skulle bli. Den ferdige singelen - bestående av tre klokkerene vokaler, varm gitar, og enkelt pianospill.

- Dette har resultert i én av de aller fineste sangene de har sluppet til nå, mener plateselskapet.

- Vi har villet vente med å gi den ut til høsten, ettersom årstidens sinnsstemning matcher «Familiar Part» perfekt, sier hitterværingen.

Lørdag 7. november gjester duoen Trykkeriet Scene i Trondheim.