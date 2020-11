Kultur

En ide om at en sang hun tidligere har spilt på julekonserter nå skulle spilles inn av kjente artister som et slags julekort fra folket til folket. I følge Therese er det en digital klem i form av musikalske toner. Den digitale juleklemmen har artistene valgt å donere til Adresseavisens juleinnsamling - Nettopp for å fronte deres sak om at de som trenger det mest, skal få noe godt i hverdagen.