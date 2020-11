- Sikker på at vi får gjennomført konserten - så fremt de ikke skrur løs stolene...

Kultur

I kveld (19. november) blir det konsert med Charlotte Audestad I Frøya Kultur- og kompetansesenter

Denne gangen kommer hun med fullt band, bestående av Hans Petter Vik Sæther (gitarer), Åsmund Gevik (bass) og Thomas Brodahl (trommer).

Hyller sin kreftsyke bestevenninne i ny låt og musikkvideo – Det er fantastisk at så mange ser den, og ikke minst deler den.

- Hele gjengen gleder seg enormt til å spille sammen igjen - i en tid hvor spilleoppdragene ikke akkurat hagler. Derfor er vi uendelig glade for at Frøya åpner hjerterommet i den merkelige tiden vi er inne. Og vi er helt sikre på at vi får gjennomført konserten, så fremt de ikke skrur løs stolene i salen, selvfølgelig, smiler Charlotte og henviser til. reglene om fastmonterte stoler på konserter med kapasitet på 200.

Chalotte håper virkelig at både hitter- og frøyværingene tar turen til Frøya kultur- og kompetansesenter for en varm og stemningsfull konsert med låter fra alle sine tre album - i tillegg til et par til.

- Jeg opplever at flere og flere har behov for å senke skuldrene og fri seg litt fra hverdagen nå, og der skal vi bidra. Vi gleder oss veldig til å spille igjen, og å komme til Frøya er alltid som å komme hjem, mener hitterværingen Charlotte Audestad.

Se HFkalenderen