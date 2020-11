Nissemarsj ble til storstilt markering langs steinalderløypa

Kultur

Det var Frøya kulturhus, Frøya handelsstand og Frøyahallene som samarbeidet om dagens arrangement, og vi fikk inntrykk av at alle de to hundre påmeldte deltok under arrangementet. For små og store valfartet gjennom hele løypa fra Ørndalen på Sistranda, langs steinalderstien og helt ned til Hammarvatnet.