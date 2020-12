- Vi er enormt begeistret

Kultur

Sangkoret Harmundi tilpasser seg smittevernreglene og gjør om sin tradisjonelle førjulskonsert i en kirke til utekonsert utenfor Hitra helsetun. Det skjer ute ved vinterhagen ved helsetunet på ettermiddagen søndag 6. desember.

- Vi i Harmundi er enormt begeistret over å ha fått til å kunne bidra til dette: å møte ekte mennesker som vi skal gi et lite, men varmt bidrag på veien mot jul, sier dirigent Gabriëla Lukassen.

Harmundi er et etablert, internasjonalt kor med rundt 20 faste medlemmer fra mange ulike nasjonaliteter bosatt på Hitra og Frøya.

Koronapandemien og utfordringer med å gjennomføre både øvinger og konserter har påvirket også Harmundi, og blitt nesten utmattende for mange kor. Lukassen er likevel veldig glad for at koret har fått til en konsert også i denne førjulstida.

- Kom og hør på: det er utendørs og alle kan ha god avstand. Samtidig er vi med å skape en felles førjulsstemning, oppfordrer dirigenten.