Fem unge øyværinger har fått Drømmestipendet

Kultur

Espen Brigham Solberg, Sara Brasøy Fjeldvær, Thea Strandheim Sæther, Elisabeth Antonsen Dyrø, og Lone Sandvik Kristiansen, er de fem som har fått tildelt Drømmestipendet i Øyregionen før.

Nå nærmer det seg fristen for å søke på nytt.

Lone Sandvik Kristiansen er den som sist fikk drømmestipendet på Frøya i 2017. Nå ønsker Frøya Kulturskole å oppfordre og inspirere flere til å søke om penger til drømmen.

Drømmestipendet 2021 er et nasjonalt stipend som deles ut til 50 personer i alderen 18-25 år. Stipendet er på 30.000 kroner per person, noe som utgjør en stipendpot på totalt 1,5 millioner. Her kan man søke innenfor mange ulike kunst- og kulturretninger. Retningene for 2021 er dans, musikk, skapende skriving, visuell kunst, sirkus, teater og åpen klasse.

Når ungdommene sender inn søknad må de dokumentere sine ferdigheter, samt beskrive drømmen sin. Drømmen veier 50% og ferdighetene 50% i juryens bedømmelse.

Virksomhetsleder Toril Antonsen Aae ved Frøya Kulturskole sier at hun ønsker at ungdommene skal være frempå og søke om de sitter med en drøm.

Aae sier at kanskje mange ungdommer kommer hjem til jul og sitter i karantene. Dette er da en ypperlig anledning til å bruke tiden på søknadsskriving. Fristen er ved nyttår.



Toril forklarer videre at det kan være mange fordeler med å delta. Å skrive på en CV at du har vunnet, eller er blitt nominert er en bra greie, samtidig som du kan inspirere andre, samt at du faktisk får penger som du kan bruke på veien mot å nå drømmen.

Lokalavisa tok kontakt med tidligere stipendmottaker Sara Brasøy Fjeldvær for å høre hva hun tenker om stipendet.

- Jeg husker det var veldig stas å få det tildelt stipendet. Samtidig fikk jeg opptre med sang på selve utdelingen. Jeg oppfordrer så klart ungdommer til å søke. Om de vinner anbefaler jeg de å tenke seg om på hva de ønsker å bruke pengene til. Jeg sparte de en stund før jeg gikk i studio og brukte dem der, forteller hun.

Drømmestipendet er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping.