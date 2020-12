Byggebransjen har inntatt Peppervika

Kultur

Inne på Kystmuseet blinker julepynten i alle slags farger. Nytt av året er pepperkakebyen Peppervika. Inspirert av Flatvika, bygda man kan få oppleve i museumsutstillingen, er nå Peppervika kommet.

Tidligere i desember annonserte Kystmuseet at de oppfordret øyværinger til å stille med hus, hytter og naust. Nå har Bygg og Anlegg ved Guri Kunna Videregående skole bidratt med tilvekst i Pepperkakevika. Med seg har de bidratt med to flotte hus med veranda og pynt.

- Dette lover godt for framtidas bygg i Øyregionen, sier Sølvi Næss ved Kystmuseet med et smil.

Museumsdirektør Jørgen Fjeldvær har tidligere uttalt seg om at han også oppfordrer folk til å besøke museet i juletiden.

- Jeg vil minne om at vi også har rampenisse på museet. Her kan ungene få gå rundt i mørket med en liten lykt og lete etter bokstaver. Bokstavene danner et ord, og om de klarer ordet vanker en premie oppe i museumsbutikken. Det er morro for barna. Et fint alternativt til skjermbasert lek nå i førjulstida, ler Jørgen.