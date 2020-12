Kultur

Aud Skjærbusdal Bye flyttet til Herøya utenfor Fjellværsøya for vel ti år siden. Hun brøt da opp det hun kaller et litt overflatisk liv i Trondheim, skaffet seg sauer, fikk gården godkjent for økologisk produksjon og begynte med grønnsaker. Aud trodde ikke noe vondt kunne nå henne på Herøya. Det var feil. Nå stabler hun seg på føttene igjen.