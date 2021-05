Vennegjeng søker adoptivfirma for sine gamle motorer

Kultur

Aukas Båtmotorsamling Venner (ABV) holder til på Hopsjøen Kyst- og Kultursenter på Melandsjøen. Her møtes frivillige maskinister og motorinteresserte for å reparere og vedlikeholde gamle motorer.

Nå spør entusiastene om det er noen lokale firma som vil adoptere en båtmotor og på den måten være med på å finansiere restaureringsarbeidet.

Lokalavisa har ved flere anledninger fortalt historien om Harald Aukas samling av gamle båtmotorer som kom til Frøya i 2015. Auka har hatt båtmotorer som sin lidenskap gjennom hele livet. Den utflytta frøyværingen, bosatt i Rissa, har samlet ett sted mellom 300 og 400 båtmotorer. Båtmotorene skal nå stilles ut på Hopsjøen.

- Båtmotorsamlingen ble gitt nytt håp av Hopsjø Kyst- og Kultursenter i samarbeid med Museene i Sør-Trøndelag, avd. Kystmuseet. Venneforeningen ble stiftet som formell eier. Venneforeningen har med økonomisk hjelp fra Hitra kommune bygget et utstillingslokale (Motormuseum) som motorene blir plassert etter hvert som de er ferdig overhalt, forteller foreningas sekretær Laila Eide Hjertø.

- Hopsjøen Kyst og Kultursenter har vært aktivt involvert i å ivareta disse motorene og gi dem et naturlig tilholdssted ved Kystkultursenteret i Hopsjøen. Senteret har imidlertid ikke økonomi til å fortsette å utruste lokalene og skaffe utstyr for det arbeidet de frivillige utfører, sier hun om hvorfor de nå henvender seg til næringslivet for økonomisk støtte.

- Formålet er å etablere et fullverdig verksted og motormuseum i Hopsjøen. Det er søkt om prosjektmidler for de utgiftene som faller innenfor kravene til prosjektmidler. Det er imidlertid ikke mulig å få prosjektmidler til kostnader som faller i kategorien drift. Dette dreier seg om penger til maling, lakk, reservedeler, verktøy og lignende. Derfor henvender vi oss til næringslivet med bønn om å bidra. Et hvert beløp mottas med takk, men er bidraget over 5.000 kroner vil vi takke ved å utstyre en av motorene i utstillingen med firmaets navn og takk for bidraget, forteller Eide Hjertø.