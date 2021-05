Kultur

Onsdag ettermiddag åpnet den store kunstutstillinga ved Hotell Frøya, som er organisert av Røros kunstformidling. Fredag formiddag, altså før det er gått to døgn, har kunstutstillinga omsatt for nærmere en million kroner. Rolf Ericson i Røros Kunstformidling sier til frøya.no at de pr nå har solgt kunst for 900.000 kroner.