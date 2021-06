Vil du bygge egen kinosal?

Kultur

Hitra kino skal forny seg, bla. annet med nye stoler, nytt amfi og nytt kinoteknisk utstyr.

I den forbindelse blir hele amfiet med alle stolene, totalt 105 stk. demontert.

-Er det noen som kunne ha bruk for disse? Kanskje et forsamlingshus eller andre med et større lokale? Helst lokalt her på Hitra, spør enhetsleder for kultur, Omar Pleym.

Stolene er i blått ullstoff, kjøpt inn i 2006 (15 år), men er i god stand og de er ikke synlig slitt. Stolene er opptrinns festet, dvs. bakkant av stolen er montert på en skinne.

-Du trenger ikke ta imot alle stolene, de kan ev. splittes opp i mindre enheter dersom det ikke finnes en som kan ta imot alle stolene og amfiet. Stolene vil gis/selges til gi bort pris her lokalt.

Amfiet er et rulleamfi, hvor flere rader kan kjøres sammen (elektrisk). Også dette skal demonteres og vil bli solgt/gitt bort.

Stolene kan besiktiges i Meierisalen på Kystmuseet, og er du interessert tar du kontakt med enhetsleder kultur Omar Pleym i Hitra kommune.