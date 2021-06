Les så mye du bare orker i løpet av en lang sommerferie

Kultur

Startskuddet for årets Sommerles har gått. Bibliotekene på Hitra og Frøya lager, sammen med bibliotek fra resten av landet, lesekampanje for alle 1. - 7.klassinger. Sommerles.no har vært en stor suksess gjennom flere år. I fjor deltok over 120 000 barn. Målet med kampanjen er å motivere barna til å lese så mye de bare orker i løpet av en lang sommerferie, og dermed øke lesekompetansen, i en periode der den vanligvis svekkes.

- Hitra bibliotek gleder seg til å ta imot barna som skal hente premier, og låne nye bøker. Nytt i år et at om barna kommer til level 40 eller 50 så får de lodd hvor de er med i trekningen av flere premier, forteller Wenche Børø Larsen og Islam Abou Hassan ved Hitra bibliotek.

Etter lesekampanjen, pleier bibliotekene å lage sommerlesfest.

- Sommerlesfesten er planlagt til fredag 10. september. Da blir det møte med Ståle Gerhardsen på Frøya bibliotek, forteller Monika Kopaczek-Styczen ved Frøya bibliotek.

Sommerles.no er en digital lesekampanje på nettsiden sommerles.no. Barna lager seg en profil, registrerer alt de leser i kampanjeperioden og får XP (poeng) for hver leste side. Sommerles.no er for barn i 1. - 7. klasse og varer fra 1. juni til 31. august.

I tillegg til XP kan barna også gjøre seg fortjent til digitale troféer og kule premier som kan hentes på biblioteket.