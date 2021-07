Ford tilbake med ny utstilling

Kultur

- Jeg gleder meg stort til å vise fram bildene mine på Hitra, sier Karin Ford.

Ford, som tidligere bodde og jobbet på Hitra, åpner lørdag 31. juli hun ny salgsutstilling i lokalene til Hitra bibliotek i Fillan.

Karin Ford har hatt flere utstillinger på Hitra. Den forrige var i mai/juni 2015, den gangen også på biblioteket i Fillan. Hun husker bibliotekutstillinga med stor glede.

- Ikke minst det å se igjen og treffe gamle kjente fra mine år her ute som ansatt i Hitra kommune (1988 – 2005), sier hun gjennom en pressemelding. Siden da har hun hatt utstillinger på Skei i Surnadal («Finstuå»), på Sunndalsøra («Galleri Barbara») og på Brekstad («Galleri Hans»).

Karin Ford har vært tilknyttet malemiljøet ved Heimdal Kunstforening siden våren 2006, og har tatt malekurs ved Kunstskolen der sammenhengende fram til sommeren 2020.

- Akvarellmaling fanget først interessen min, og det ble tre år med lærer Tore Engen som kursleder, forteller hun. Via en spennende reise med vannfarger på akvarellpapir, ble hun interessert i å trekke denne måten å male på, over i et nytt medium – akryl og lerret. Høsten 2009 ble hun elev hos Nirmal Dhunsi og gikk over til å male akrylbilder - og i ulike teknikker. Fra 2010 har hun også vært – og er stadig - medlem i Torsdagsgruppa i Heimdal Kunstforening, der maleinteresserte kommer sammen og er kreative.

- Jeg håper mange tar seg tid/har anledning til å komme på åpninga, sier hun gjennom en pressemelding. Utstillinga blir hengende en måned.