Etter et år med lite synging og mye avstand, gleder de seg til å begynne igjen

Kultur

Høsten er i anmarsj og med det starter sangkoret Hitterklang opp øvelsene sine igjen.

- Etter et år med lite synging, spriting av hender og avstand, starter vi endelig opp med korøvelser igjen, tirsdag 31.. august, forteller korleder Mia Johansen og dirigent Tora Hedges i Hitterklang.

Koret øver hver tirsdag kveld på biblioteket i Fillan.

– Vi gleder oss til å ta imot både gamle og nye medlemmer. Fengende musikk og trivsel er viktige stikkord på øvingene. Vi synger nye og gamle sanger, alt fra Disney til country, via gospel og pop/rock. Her er det bare å komme med forslag. Musikken skal fenge, både for oss og publikum. Liker du å synge? Synger du i bilen? Eller i dusjen?, ja da kan du synge i kor, sier de og oppfordrer gamle og nye sangere velkommen.