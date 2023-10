Jenssen ble tomålshelt mot Frøya IL 7er

Anette Gyldenløve Jenssen førte an med to mål i 3-1-seieren over Frøya IL 7er i 7er, Trøndelag - Avdeling 2 søndag. Frøya IL 7er har gått poengløse av banen i to strake kamper.